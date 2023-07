Cambiano i criteri per i ripescaggi: l’U.S.Agropoli “vede” la Serie D. Continua il mercato di Santa Maria e Gelbison

Una modifica ai regolamenti per i ripescaggi in Serie D potrebbe dare la certezza ai delfini di giocare nella quarta serie nazionale.

Nella giornata di ieri, infatti, è stato modificato il criterio di alternanza per i ripescaggi in serie D. Con l’ultima comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti, contenuta nel primo comunicato ufficiale della stagione 2023-2024, e cambiando ciò che era stato comunicato precedentemente, sarà data priorità alle retrocesse dalla Serie D, e poi alle perdenti degli spareggi delle seconde di Eccellenza.

Cosa prevede il regolamento

Questo il passaggio che annuncia il cambiamento: “In caso di vacanza di organico e previa

presentazione di apposita istanza secondo quanto all’uopo stabilito dal Dipartimento Interregionale e

dalla L.N.D., saranno ammesse in ordine alternato una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la

graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato di Serie D 2022/2023, e una

Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di

Eccellenza 2022/2023, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D.”

Tutto ciò favorisce l’Agropoli. Delle squadre di Eccellenza che hanno presentato domanda di ripescaggio, infatti, soltanto quattro hanno raggiunto il secondo posto e sono arrivate in finale play off. Oltre ai delfini anche Caravaggio, Progresso ed Enna. Di queste solo le prime due dovrebbero essere in vantaggio nella graduatoria per i ripescaggi.

L’Agropoli, pertanto, sarebbe la terza squadra di Eccellenza ad avere l’opportunità di essere ripescata. Di conseguenza, seguendo il criterio dell’alternanza (retrocessa dalla Serie D – finalista dei play off di Eccellenza) i delfini sarebbero la sesta squadra in corsa per la riammissione in quarta serie. Considerato che almeno tre posti sono già disponibili ed altri si libereranno a causa della mancata iscrizione di alcune compagini tra i professionisti, i delfini dovrebbero essere quasi certi del ritorno in D.

Le domande di ripescaggio

Queste le squadre che hanno presentato domanda di ripescaggio:

Società retrocesse ai play-out o per distacco di 8 punti: Città di Varese, Correggese, Ilvamaddalena, Molfetta, Paternò, Pomezia, Portogruaro, Seregno, Sporting Trestina, Terranuova Traiana

Società perdenti spareggi seconde di Eccellenza: Agropoli, Boreale, Caravaggio, Enna, Progresso

Società retrocessa: Fossano

Società non partecipante spareggi seconde di Eccellenza: Pavia

Il mercato

Intanto tra le altre formazioni cilentane si muove il mercato. La Gelbison di Vallo della Lucania ha messo a segno ben sei colpi. Definiti gli accordi con Francesco Russo, difensore ex Agropoli, Matteo Montinaro, Stefano Manzo, Rocco Casiello centrocampisti, Saverio Dellino, attaccante, Francesco Cannizzaro portiere. La Polisportiva Santa Maria, invece, si è aggiudicata Giocchino Catania, attaccante cresciuto nel Palermo.