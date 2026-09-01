Caldo in Campania: Fico proroga lo stop al lavoro al sole fino al 15 settembre

Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato la nuova ordinanza (n. 2 del 1° settembre 2026) in materia di igiene e sanità pubblica. L’obiettivo prioritario del provvedimento è salvaguardare la salute e la sicurezza delle maestranze maggiormente esposte all’impatto delle elevate temperature estive.

La disposizione proroga ufficialmente le misure di prevenzione già introdotte con la precedente ordinanza n. 1 dello scorso 17 giugno 2026.

Stop ai cantieri e nei campi dalle 12:30 alle 16:00: le aree interessate

Le prescrizioni saranno valide su tutto il territorio regionale della Campania fino al 15 settembre 2026. L’atto dispone il divieto assoluto di svolgimento dei lavori nei settori agricolo, edile e settori affini, in caso di esposizione prolungata al sole.

La limitazione si applica nella fascia oraria di maggiore insolazione, compresa tra le 12:30 e le 16:00, esclusivamente nei giorni in cui le mappe di previsione del rischio elaborate dal sistema Worklimate dell’INAIL (consultabili sul portale ufficiale dell’istituto) segnalino alle ore 12:00 un livello di rischio “ALTO” per i lavoratori impegnati in attività fisica intensa all’aperto.

Fattori di rischio climatico ed eccezioni per i servizi essenziali

Il rinnovo del blocco temporaneo delle attività si è reso indispensabile a causa del costante persistere di condizioni meteorologiche estreme. L’effetto combinato di altissime temperature, elevati tassi di umidità e irraggiamento solare diretto determina condizioni critiche di stress termico, esponendo il personale a gravi pericoli per l’incolumità fisica.

Il testo specifica che restano escluse dal divieto soltanto le operazioni indifferibili e urgenti volte al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili. Anche in questi casi straordinari, rimane vincolante il totale rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le dichiarazioni del Presidente Roberto Fico

«Confermiamo una misura di prevenzione necessaria, poiché le temperature elevate continuano a rappresentare un rischio concreto per chi svolge attività particolarmente impegnative all’aperto», ha dichiarato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

«La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve restare una priorità assoluta dell’azione pubblica, soprattutto nei comparti maggiormente esposti agli effetti del caldo estivo. Si tratta di un intervento di responsabilità istituzionale che mette al centro la protezione dei lavoratori», ha concluso il governatore.