Calcio: Vincenzo Margiotta riparte dall’Atletico Agropoli, l’attaccante punta al salto di categoria

L’Atletico Agropoli mette a segno un colpo di grande esperienza per il proprio reparto avanzato. Vincenzo Margiotta, attaccante classe 1981 con una lunga e prestigiosa carriera alle spalle, ha ufficialmente sposato il progetto della società cilentana nel campionato di Prima Categoria. Un innesto di assoluto valore che conferma le ambizioni del club in vista della nuova stagione agonistica, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la promozione.

Un profilo di esperienza al servizio di mister Cianfrone

L’arrivo del centravanti agropolese garantisce alla rosa guidata da mister Cianfrone non solo un bagaglio tecnico di spessore, ma anche carisma e leadership all’interno dello spogliatoio. Margiotta si è messo fin da subito a completa disposizione dello staff tecnico e dei compagni, pronto ad adattarsi alle esigenze tattiche della squadra per dare il massimo contributo sul terreno di gioco.

La scelta di scendere in Prima Categoria rappresenta una sfida stimolante per il bomber, determinato a fare la differenza in un torneo competitivo e insidioso.

Le parole del bomber: determinazione e voglia di vincere

In merito al suo approdo all’Atletico Agropoli e alle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta, Margiotta ha espresso con chiarezza il proprio entusiasmo e le ambizioni per il futuro.

“L’obiettivo è chiaro: vincere il campionato, nonostante una categoria ancora tutta da conoscere.”

Con queste dichiarazioni, il centravanti ha ribadito la volontà di mettere al servizio della causa qualità, mestiere e forte spirito agonistico, senza porsi alcun limite per la stagione alle porte.