Calcio, l’agropolese Antonio Ferrara alla Scafatese: ufficiale l’arrivo del difensore

Nuova avventura professionale per Antonio Ferrara. Il difensore classe 1999, originario di Agropoli, è ufficialmente un nuovo giocatore della Scafatese, che ha annunciato l’acquisizione delle sue prestazioni sportive per la prossima stagione agonistica.

La carriera del terzino agropolese

Ferrara, terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, arriva alla formazione gialloblù dopo l’esperienza della scorsa stagione con la maglia del Cosenza, club con cui ha collezionato 26 presenze contribuendo al raggiungimento dei playoff. Nel corso della sua carriera, il calciatore cilentano ha vestito per sei stagioni la maglia del Taranto, prima di passare al Benevento e, successivamente, alla compagine calabrese.

Il comunicato ufficiale del club gialloblù

La società ha ufficializzato l’ingaggio del difensore attraverso una nota diffusa agli organi di stampa:

“La Scafatese Calcio comunica agli organi di stampa l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Antonio Ferrara. Terzino sinistro classe 1999, cresciuto calcisticamente nella Salernitana, Ferrara ha giocato sei stagioni con la maglia del Taranto prima di passare in forze al Benevento. Lo scorso anno, con il Cosenza, ha conquistato i playoff disputando 26 partite.”

Un nuovo capitolo per il difensore

Per il calciatore si apre dunque una nuova tappa della carriera, con l’obiettivo di mettere esperienza e qualità al servizio della rosa canarina e proseguire il proprio percorso nel calcio professionistico.