Calcio femminile: successo tondo per la Gelbison, vince anche la Salernitana

Nel 21^ turno di Serie C successi per Gelbison e Salernitana che nel girone C portano a casa rispettivamente l’intera posta in palio.

La Gelbison vince in casa per 7-0

La Gelbison vince con un tondo 7-0 al Tenente Michele Vaudano” di Capaccio, nel sesto turno del girone di ritorno di campionato, sulle siciliane del Giovanile Rocca. Le messinesi, nelle zone basse della classifica, possono poco contro la formazione di mister Tarabusi che vince e prova ad alimentare le possibilità di vittoria del raggruppamento che porterebbero le cilentane in Serie B.

Mister Tarabusi si affida dal primo minuto ad un 4-3-3 di partenza con Costantino tra i pali, Visani, Cicchinelli, Orsi e Grecu nella linea difensiva a 4 con Valdes, Ponzio e Borrelli in mediana mentre il tridente offensivo con Avallone, Sesto e Vergari.

Match senza storia deciso dalla doppietta di Vergari e dai sigilli di Sesto, Visani, Avallone, Valtolina e Sacco che regalano l’intera posta in palio alle padrone di casa.

Le rossoblù ritrovano i tre punti, che mancavano dal 2 febbraio dal successo sul Montespaccato. Nelle ultime tre gare, infatti, erano arrivati il pari con la Salernitana e le sconfitte con Roma Calcio Femminile e Trastevere. Le cilentane con questa vittoria salgono cosi a quota 43 punti dopo 20 partite accorciando a -5 dalla Roma Calcio Femminile capolista che pareggia a reti bianche contro il Frosinone. Le rossoblù nel prossimo match faranno visita, invece, al Siracusa.

Salernitana vittoriosa di misura

La Salernitana conquista tre punti preziosi superando il Montespaccato per 1-0 al Don Puglisi di Roma. Le ragazze di De Risi, impegnate in trasferta, trovano il gol decisivo a inizio ripresa con D’Orso e sfiorano il raddoppio con un rigore non trasformato da Falivene. Nel finale le padrone di casa provano a riequilibrare il match, ma la difesa granata resiste senza concedere occasioni pericolose. Un successo importante per continuare il cammino in campionato. Coach De Risi schiera in campo un 4-3-3 di partenza con Pascale tra i pali ed una linea difensiva composta da Ferrentino e De Lucia a presidio dei binari esterni con la coppia centrale formata da Cozzolino e Apicella. In mediana spazio a Falivene, Sabatino e D’Orso. Nel tridente offensivo ci sono Olivieri, Buechel e Colonnese. Nella prima frazione la sfida è equilibrata e tattica. Pascale è chiamata ad interventi di normale amministrazione mentre per la Salernitana il pericolo più grande viene creato a metà tempo con Olivieri che di prima intenzione calcia verso la porta e colpisce la traversa. Poco dopo la mezz’ora Buechel, servita da capitan Olivieri, dal limite dell’area piccola spedisce di testa sopra la traversa. Al 39’ Sabatino cerca la via dei pali ma la sua conclusione è controllata facilmente da Dilettuso. La prima frazione di gioco termina a reti bianche.

Ad inizio ripresa le granata passano: al primo giro di lancette D’Orso calcia dalla distanza col mancino e insacca alla destra dell’estremo difensore avversario portando avanti l’undici di De Risi. Al 23’ Sivilli comanda un calcio di rigore per la Salernitana per un fallo su De Lucia. Sul dischetto si presenta Falivene che però non riesce a trasformare il penalty. Al 35’ Olivieri scruta Dilettuso fuori dai pali e tanta il pallonetto dai trenta metri, la palla termina di poco alta. Sul finale il Montespaccato cerca il pari ma la difesa granata è attenta e non concede particolari occasioni alle avversarie. Dopo 3’ di recupero Sivilli fischia tre volte, il match termina 0-1.