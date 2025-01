Calcio Femminile: riposa la Gelbison, trasferta per la Salernitana

Dopo la pausa natalizia tornano in campo di domenica i tornei nazionali di Serie C di calcio e di Serie B di futsal che vedono impegnate formazioni del nostro territorio.

Calcio Femminile: si torna in campo nel week-end

Quattordicesimo turno di campionato nel girone C di Serie C, il penultimo del girone d’andata, che vedrà la Gelbison osservare il suo turno di riposo. Le rossoblù di mister Tarabusi e di capitan Romeo non scenderanno, quindi, in campo forti del loro primo posto e del punto di vantaggio messo da parte sino ad ora sul terzetto laziale di scena tutto in trasferta composto da Trastevere, Frosinone e Roma Calcio Femminile.

Domenica, a mezzogiorno, invece la Salernitana, ad una sola lunghezza dal sesto posto, giocherà fuori casa con il Villaricca. L’undici granata guidato da coach De Risi cercherà punti allo stadio “Vallefuoco” di Mugnano contro le partenopee attualmente tre punti dietro in classifica.

Sempre di domenica, ma alle 17:00, per il decimo turno del girone D di Serie B di futsal sul parquet sarà presente la Salernitana Femminile 1970. Il quintetto di coach Orrico, quarto a 13 punti, ospiterà le casertane del Mondragone, terze una lunghezza avanti alle granata di capitan Lisanti. La giornata, che vedrà ferma l’Irpinia leader del raggruppamento, proporrà anche lo scontro d’alta quota tra Woman Napoli e Caprarica.