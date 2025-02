Calcio femminile: passo falso per Gelbison e Salernitana

Domenica amara per Salernitana e Gelbison, impegnate nel diciannovesimo turno del girone C di Serie C. Le due compagini escono sconfitte dai rispettivi match.

Gelbison: sconfitta a Trastevere

Nella quarta giornata di ritorno del torneo nazionale le cilentane erano impegnate a Roma contro il Trastevere, prima del calcio d’inizio seconda a pari merito delle rossoblù con quaranta punti. Mister Tarabusi per la trasferta al ‘Trastevere Stadium’ si affida a Costantino tra i pali protetta dalla linea difensiva composta da Orsi e Modafferi in difesa con Visani e Vergar sui lati, Ponzio Valdes e Borrelli agivano nel mezzo con Sacco, Cinquegrana ed Avallone davanti. La Gelbison prova a tenere botta alle padrone di casa che passano nel primo tempo con Tarantino, in rete da pochi passi dopo un’azione corale delle laziali, per trovare poi il raddoppio nel corso della ripresa con Serao che recupera palla al limite dell’area prima di battere Costantino. Il tris è griffato da Boldorini, che dai 20 metri trova l’angolo più lontano, mentre il poker da Canale, che infila con un tiro ad incrociare pregevole da fuori area.

Salernitana: passo falso di misura con il Frosinone

Una Salernitana bella e coraggiosa cade per 0-1 contro il Frosinone terminando dopo 10 gare la sua striscia di risultati utili consecutivi. Con il passare dei minuti le ragazze di coach De Risi provano a farsi vedere con Colonnese ed Olivieri mentre Musolino e Vaccari a calciano lontano dai pali granata poco dopo la mezzora. Più pericolosa al 40’ Spagnoli che dal limite impegna Pascale che si distende alla sua sinistra allontanando la minaccia. Nella ripresa la Salernitana si vede al 9’ con Colonnese che mette una palla che termina di poco sul fondo mentre al 12’ Buechel spedisce alto dall’arco dei 20 metri. A non sbagliare è però il Frosinone che, alla mezzora, dopo una serie di batti e ribatti in area vede un pallone di Licari carambolare in porta. Le locali cercano di alzare il baricentro e si rendono pericolose con Tulimieri e con Falivene che dai 25 metri manda di poco alto sopra la trasversale avversaria. Termina cosi 0-1 per il Frosinone.