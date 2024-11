Calcio femminile: derby per la Gelbison, Salernitana in trasferta

Tornano in campo di domenica i tornei nazionali di Serie C di calcio e di Serie B di futsal che vedono impegnate formazioni del nostro territorio.

Nella Serie C femminile Gelbison e Salernitana in trasferta

Decimo turno alle porte per le formazioni della Serie C femminile di calcio, tra queste impegni anche per Gelbison Salernitana. Le due compagini saranno chiamate di scena entrambe in trasferta nel torneo nazionale. Per le cilentane di mister Tarabusi impegno esterno a Mugnano contro le napoletane del Villaricca. Allo stadio “Vallefuoco” le rossoblù potranno accorciare le distanze in classifica sulla sul Trastevere capolista, al momento solo due i punti avanti, che invece se la vedrà contro la Roma Calcio Femminile, attualmente terza. In contemporanea, alle 14:30 di domenica, trasferta messinese per la Salernitana di coach De Risi che se la vedrà con il Giovanile Rocca, che chiude la classifica con soli due punti.

Futsal: Salernitana Femminile 1970 in casa

Sempre domenica, alle 17:00, nel futsal turno interno, a Pontecagnano, per la Salernitana Femminile 1970, in testa al girone D di serie B con 7 punti. Le granata attenderanno tra le mura amiche il Levante Caprarica, squadra tra le più attrezzate per il successo finale, ma attualmente ferma a quattro punti. Il match clou del girone si terrà proprio al Pontecagnano con le granata di coach Orrico e capitan Lisanti che proveranno a mantenere l’imbattibilità di queste prime partite e a continuare la striscia positiva di questo ottimo avvio di stagione.