Calcio femminile: derby in Coppa Italia tra Salernitana e Gelbison

Il mese di dicembre vedrà scendere in campo in tre date le squadre inserite nel torneo nazionale di Serie C femminile. Fermo il campionato, che tornerà a gennaio con gli ultimi due turni del girone d’andata, ci sarà spazio alla Coppa Italia che partirà dai gironi eliminatori.

Calcio femminile: tempo di Coppa Italia in Serie C

Nel raggruppamento 3, dei 16 totali, sono inserite Gelbison e Salernitana “accompagnate” dall’altra campana Villaricca, La vincente del girone passerà agli ottavi di finale, che porteranno fino all’atto conclusivo che lo scorso anno premio le ragazze della Lumezzane.

Si parte questa domenica con il derby tra Salernitana e Gelbison. Al “Volpe” alle 11:30 l’undici guidato da coach Valentina De Risi attenderà le cilentane allenate da mister Emiliano Tarabusi.

Le due formazioni tornano opposte a poco più di due mesi dal match di fine settembre del “V. Giordano” dove le rossoblù si imposero per 3-0 nella terza giornata di campionato.

La Salernitana arriva da un buon momento di forma con tre successi ed un pari mentre la Gelbison, nonostante la sconfitta dell’ultimo turno, da prima della classe. La gara vedrà, presumibilmente, i due tecnici dare spazio alle giocatrici impiegate meno durante al torneo.

Domenica prossima, invece, a tornare in campo sarà la Salernitana in caso di sconfitta o la Gelbison in caso di pareggio o successo granata. Il 22 dicembre, infine, l’ultima gara del triangolare con il Villaricca opposta alla vincente dell’intreccio di domenica.

Nel futsal match interno per la Salernitana Femminile 1970

Nel futsal, invece, alle 17:00 la Salernitana Femminile 1970 di coach Vincenzo Orrico ospita, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, le calabresi del Reggio Sporting Club nell’ottavo turno del girone D di Serie B di calcio a 5. Le granata, dopo il successo di domenica scorsa con il Canicattì, chiuderanno il girone d’andata tra le mura amiche con la voglia di proseguire la marcia verso una posizione utile per l’accesso ai play-off. Per la Salernitana, con 10 punti in graduatoria, in caso di successo ci sarebbe il sorpasso in classifica sulle avversarie di giornate a quota 11,