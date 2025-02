Calcio femminile: big match per Salernitana e Gelbison | VIDEO

Domenica carica di big match per le tre compagini salernitane che giocano nei tornei femminili di calcio e futsal.

Turno delicato per Salernitana e Gelbison

Nel gruppo C di Serie C quinto turno del girone di ritorno con Salernitana e Gelbison impegnate domenica alle 14:30. Le granata allenate da coach De Risi, quinte con 29 punti, ospitano al ‘Volpe’ il Frosinone, in un match con il copia incolla delle prime squadre impegnate nella Serie B maschile all’Arechi. Avversarie della squadra di capitan Olivieri, che non perde da dieci gare in terza serie, le temibili ciociare, quarte a -1 dal secondo posto ma con una gara in meno che lascia ampie speranze di rimonta alle laziali.

In contemporanea, invece, al Trastevere Stadium di Roma il Trastevere ospita la Gelbison in uno scontro tra due squadre attualmente al secondo posto con 40 lunghezze a -4 dalla Roma Calcio Femminile capolista. Per l’undici di mister Tarabusi termina cosi un tour de force che vedrà le rossoblù chiudere un ciclo complicato dove in quattro gare ha affrontato le quattro squadre che occupano con lei le prime cinque piazza della graduatoria.

Big match anche nel futsal

Supersfida anche nel futsal femminile: nel girone D di Serie B la Salernitana Femminile 1970 ospita, infatti, la capolista. Al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, alle ore 17:00, arriva l’Irpinia che sino ad ora ha vinto sempre tra campionato e Coppa Italia. Le ragazze del tecnico Orrico, seconde del raggruppamento, cercheranno di dare continuità all’ottimo momento di forma con sei successi di fila messi in cassaforte in campionato mettendo un altro mattoncino nella rincorsa ai play-off promozione.