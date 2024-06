Calcio e valori: torna il Real Madrid Camp a Policastro Bussentino

Successo per la seconda edizione del Real Madrid Camp a Policastro Bussentino. Grazie alla collaborazione tra l’ASD Pixous Golfo di Policastro, la Polisportiva Pixous e la Fundación Real Madrid, per cinque giorni, dal 17 al 21 giugno, 34 giovani calciatori dai 6 ai 16 anni provenienti da tutto il Golfo di Policastro hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza calcistica unica, all’insegna del gioco, della sportività e dei valori.

Allenamenti intensi, sfide emozionanti e momenti di crescita personale hanno caratterizzato le giornate dei partecipanti, guidati da Massimo Borneo, responsabile Sud Italia della Fundación Real Madrid, e da Massimiliano Corrado, ex calciatore di Serie A.

“La riconferma del Clinic del Real Madrid qui a Policastro Bussentino è la conferma che lo scorso anno abbiamo lavorato bene, con un’ottima riuscita del Camp“, ha affermato Massimo Borneo. “La Fundación Real Madrid si fonda sui valori del vivere quotidiano che devono costituire la base per tutti i giovani che indossano gli scarpini e calcano per la prima volta un campo di calcio. Questa è un’esperienza che noi sposiamo appieno e vogliamo che i ragazzi vivano questa settimana con entusiasmo, allegria e soprattutto sportività“.

Una giornata speciale al camp del Real Madrid a Policastro

Oltre al calcio, i ragazzi hanno avuto modo di apprendere l’importanza del rispetto, della disciplina e del lavoro di squadra, valori fondamentali per la crescita sia come sportivi che come persone. “Prima di diventare grandi calciatori”, ha sottolineato Borneo, “è necessario che questi ragazzi facciano un percorso di vita che li porti ad essere grandi uomini“.

Massimiliano Corrado, ex calciatore professionista, ha condiviso con i giovani la sua esperienza e la sua passione per il calcio: “Cerco di trasmettere a tutti i giovani il mio percorso calcistico e di aiutarli a crescere. Ringrazio la Fundación Real Madrid che mi ha dato questa opportunità che rappresenta un’esperienza calcistica formativa e allo stesso tempo importante per tutti“.

Il Real Madrid Camp di Policastro Bussentino si è concluso con la soddisfazione di tutti i partecipanti, che hanno potuto vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna del calcio e dei valori che lo sport rappresenta.