Calcio: doppio addio in casa Agropoli. Tesoniero lascia l’Ebolitana

Con un comunicato stampa l’US Agropoli 1921 ha annunciato di aver interrotto il percorso professionale con Gennaro Marco Limatola e Raffaele Imparato.

“La decisione, maturata in virtù di un progetto tecnico che mira alla valorizzazione e al coinvolgimento pieno e totale di un gruppo

under 23, è stata risolta nel pieno rispetto dei diritti dei tesserati e della stessa società”, fanno sapere dalla dirigenza.

“I delfini augurano a Limatola e a Imparato un sereno e soddisfacente prosieguo della loro carriera”, conclude la nota.

Tesoniero – Ebolitana ai saluti

Ai titoli di coda anche il rapporto tra Andrea Tesoniero e l’Ebolotana. “Sono amareggiato di questa scelta perché è una piazza che ho nel cuore e mi porto nel cuore. Forza Ebolitana! È una scelta che faccio per stare più sereno, ma la gente mi vuole bene e lo so. Sono sicuro che sarà un arrivederci e non un addio!“, ha detto il portiere di Monteforte Cilento.