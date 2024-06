Calcio: Andrea Sottil è il nuovo allenatore della Salernitana

Andrea Sottil è il nuovo allenatore della Salernitana. Il tecnico ex Udinese ha firmato un contratto biennale. Questa mattina l’incontro che ha permesso di addivenire ad un accordo con l’ad Maurizio Milan Nato il 4 gennaio 1974, Sottil ha giocato come difensore in diverse squadre di Serie A e Serie B, tra cui Torino, Fiorentina, Atalanta, Udinese, Reggina, Genoa, Catania, Rimini e Alessandria.

La carriera da allenatore di Andrea Sottil

Ha esordito come allenatore con il Siracusa in Serie C, per poi guidare Gubbio, Cuneo, Paganese, Livorno, Catania, Pescara, Ascoli e, negli ultimi due anni, l’Udinese.

Sottil è conosciuto come un allenatore che predilige un calcio offensivo e propositivo, con un gioco basato sul possesso palla e sul pressing alto. È inoltre attento alla valorizzazione dei giovani.