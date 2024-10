Cagnolina vaga terrorizzata in autostrada: salvata dalla Polstrada di Eboli

Vagava in autostrada, terrorizzata e, probabilmente, destinata a morte sicura, salvata dalla Polstrada Eboli, una cagnolina. La notizia è stata resa nota direttamente da “Agente Lisa” il profilo friendly della Polizia di Stato.

Il post social

«Cucciolona si è fermata a Eboli. I miei colleghi della Polizia stradale della cittadina salernitana l’hanno scoperta terrorizzata sull’autostrada mentre rischiava di essere investita. Conquistata la sua fiducia, sono riusciti ad avvicinarla senza mettere in pericolo la circolazione stradale. Una volta in salvo, l’hanno affidata alle cure degli esperti del servizio veterinario. È il caso di ricordare che l’abbandono di animali domestici è un reato. Se durante i vostri viaggi in auto vi capitasse di vedere un cane abbandonato o qualcuno che lo stesse abbandonando non esitate a chiamarci. Ogni animale d’affezione lasciato in strada può diventare dolorosamente causa di sinistri stradali anche mortali».

Plauso alla Polstrada

Decine i commenti di ringraziamento e di encomio rivolti agli uomini della Polstrada di Eboli che hanno accompagnato il post di Agente Lisa.