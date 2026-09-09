Caggiano, chiude la SP 442 per lavori: ordinanza e percorsi alternativi

La Provincia di Salerno ha disposto la chiusura totale al transito della Strada Provinciale 442, nel territorio comunale di Caggiano, per consentire l’esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria della carreggiata.

Il provvedimento di blocco della circolazione interesserà l’intera tratta compresa tra il km 0+000 e il km 6+650. La chiusura sarà in vigore dalle ore 8:00 di martedì 15 settembre fino alle ore 14:00 di sabato 19 settembre.

I dettagli dell’ordinanza provinciale

La limitazione al traffico è stata formalizzata tramite l’ordinanza numero 755 del 2 settembre 2026. Il provvedimento si è reso necessario per consentire il regolare svolgimento delle opere manutentive previste sulla SP 442, affidate all’impresa esecutrice Cofem srl.

I percorsi alternativi per la viabilità

Per ridurre i disagi agli automobilisti durante il periodo dei lavori, è stato predisposto un piano di viabilità alternativa per entrambi i sensi di marcia. Il percorso devia lungo la Statale 19 ter, la Statale 19 e l’Autostrada A2 nel tratto compreso tra Polla e Atena Lucana. L’itinerario prosegue sulla Statale 598 di Brienza, sulla Statale 95 Var nel tratto Brienza-Tito Scalo, sul Raccordo Autostradale 5 fino a Sicignano degli Alburni, per poi rientrare sull’A2 verso Polla, la Statale 19 e la Statale 19 ter.

Segnaletica e misure di sicurezza

L’ente provinciale ha previsto l’installazione e la gestione di un’apposita segnaletica stradale nei punti strategici della rete viaria. La cartellistica indicherà chiaramente le deviazioni e la chiusura dell’arteria, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli utenti e garantire la fluidità della circolazione.