Cade sul Sentiero degli Innamorati di Ascea: salvata giovane donna

Paura nel primo pomeriggio ad Ascea, in località Scogliera per una giovane donna.

Una turista 29enne in vacanza nel Cilento, percorreva da sola il Sentiero degli Innamorati, quando dopo una caduta è andata in panico ed ha avvertito i carabinieri della locale stazione.

Il personale dei Carabinieri di Ascea Marina, coordinato dalla Tenenza di Vallo della Lucania, agli ordini del Colonnello Sante Picchi, ha prontamente attivato la macchina dei soccorsi: mentre un Carabinieri rassicurava la donna al telefono, un collega l’ha raggiunta a piedi.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che con il supporto di un elicottero hanno, raggiunto la malcapitata affidandola, poi, ai sanitari del 118.

A causa del forte vento, non è stato possibile atterrare sulla pista d’emergenza e quindi si è reso necessario individuare un’altra postazione. La giovane, non ha riportato ferite è stata stabilizzata sul posto senza il trasporto al “San Luca” di Vallo della Lucania.