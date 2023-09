Buone notizie per il Comune di Ottati, stanziati 94mila euro per la scuola “Bamonte”

Ancora una buona notizia per il comune di Ottati che è risultato beneficiario di un finanziamento da destinare all’edilizia scolastica. La comunicazione è arrivata nella giornata di ieri dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nello specifico dalla Direzione Generale per l’Edilizia Statale, per le Politiche Abitative e per la Riqualificazione Urbana. Il finanziamento ottenuto sarà investito per effettuare degli interventi importanti presso l’istituto scolastico “R. Bamonte” sito nel cuore del comune alburnino. L’importo di cui l’ente è risultato beneficiario ammonta a 94.360,00 euro.

Il progetto

“Investiamo ancora sulla scuola affinché sia sempre più sicura e confortevole per i nostri alunni” ha commentato il sindaco Elio Guadagno esprimendo la sua soddisfazione e quella dell’intera amministrazione comunale.

Gli altri finanziamenti

Nei mesi scorsi il comune di Ottati ha beneficiato anche di un altro contributo finalizzato a migliorare le strutture scolastiche del territorio: un finanziamento, stanziato a marzo e pari a 196.000 euro da destinare all’efficientamento energetico della Scuola dell’Infanzia e quindi alla sostituzione dei serramenti utili all’isolamento termico dell’edificio, all’installazione di una pompa di calore adatta al riscaldamento, al raffreddamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché all’installazione di un impianto fotovoltaico. Scuole più rispettose dell’ambiente, con consumi più bassi e sempre più sicure, dunque, per il comune cilentano.