Buonabitacolo: si dimette la vice sindaca Enza Basile, le motivazioni

Nuovo importante cambiamento nell’amministrazione comunale di Buonabitacolo. La vice sindaca e assessore, Enza Basile, ha presentato le sue dimissioni dalle cariche in giunta, mantenendo però il suo posto come consigliera comunale.

La lettera

Questa decisione potrebbe essere vista come una reazione alle dimissioni di sei consiglieri, che si erano espressi contro l’amministrazione Guercio. “Ho sempre collaborato con un forte spirito di squadra. Tuttavia, negli ultimi tempi, ho percepito una certa insoddisfazione e una velata intenzione di rivedere i ruoli che mi sono stati assegnati”, si legge nella lettera di dimissioni. “Ho sempre operato con dedizione e senso di servizio per l’amministrazione e per il bene della comunità, a prescindere dai miei incarichi. Purtroppo, non ho visto alcun progresso rispetto al progetto politico iniziale, ma solo un’infelice involuzione. Continuerò a esercitare il mio ruolo di consigliere comunale”. Così, per il momento, la Basile non lascia la maggioranza.