Buonabitacolo, favole, musica e natura: arriva “Il Cantafavole” con Gianluca Lalli, ecco il programma

Oggi, Buonabitacolo si trasformerà in un luogo magico per i più piccoli grazie a “Il Cantafavole: Gianni Rodari in Musica. Favole ecologiche di Gianluca Lalli”, spettacolo gratuito con protagonista il cantautore e scrittore marchigiano.

L’iniziativa

L’evento, promosso dalla Cooperativa sociale Il Sentiero con il patrocinio del Comune nell’ambito del “Bando servizi culturali e sportivi”, unisce narrazione, musica e natura per avvicinare i bambini al mondo delle favole in modo originale e coinvolgente.

Il programma

Il programma inizierà alle ore 14 presso l’ingresso del Sentiero delle Ginestre. Da lì, alle 14.15, prenderà il via una passeggiata lungo il Sentiero Peglio, durante la quale i partecipanti saranno accompagnati dai racconti e dalle melodie del Cantafavole, immersi nel verde. Alle ore 16, all’Istituto Scolastico “F. Brandileone”, sarà proiettato un video realizzato durante il laboratorio “Fiabe, storie, cunti e fattarielli”, seguito da un laboratorio di scrittura creativa pensato per stimolare la fantasia dei più piccoli.