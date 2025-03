Buonabitacolo: arriva l’artista Jorit per realizzare un murales sulla facciata delle scuole del paese

“È ufficiale: sarà l’artista Jorit a realizzare un murales sulla facciata della nuova scuola del Comune di Buonabitacolo”. A rendere pubblica questa notizia è stato il sindaco Giancarlo Guercio, che, attraverso un post sui social, ha condiviso la grande novità con tutta la comunità.

L’annuncio del sindaco

“Ebbene sì. È Jorit!” ha scritto Guercio, esprimendo tutta la sua soddisfazione per un progetto che arricchirà il paese non solo dal punto di vista estetico, ma anche simbolico. Il murales, infatti, avrà come base un potente messaggio di pace: “La Bellezza salverà il mondo”, un valore che l’artista ha sempre cercato di trasmettere attraverso le sue opere.

Jorit, noto per i suoi straordinari lavori in giro per il mondo, ha scelto Buonabitacolo come uno dei luoghi dove lasciare il suo segno, contribuendo a valorizzare ancora di più il patrimonio culturale e sociale del Comune. Il messaggio di pace che accompagnerà l’opera è un tema che, in un periodo storico così delicato, assume un’importanza ancora maggiore. Quello realizzato fino ad ora si tratta di una parte del murales che realizzerà l’artista partenopeo famoso in tutto il mondo.