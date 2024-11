Buona la prima per l’Ebolitana di Liquidato: battuto il Montemiletto

Vince e convince l’Ebolitana di Liquidato, con una rete del ritrovato bomber Evacuo.

Il match

Inizio in sordina, con le due squadre che si studiano. Prima azione al decimo: Schettino in area mette a lato. Replica cinque minuti dopo Simonetti con un rasoterra centrale, parato da Zotti. Altra chance per i padroni di casa al 31 esimo: Prevete prova dai 25 metri, Orlandi attento blocca in due tempi. Ultimo tiro del primo tempo per Cruz, palla tra le mani di Orlandi. Dopo un minuto di recupero, squadre negli spogliatoi.

Ripresa che inizia con l’ingresso in campo di Evacuo, per l’Ebolitana. Prima azione del secondo tempo per Prevete dopo dieci di gioco: tiro a giro abbondantemente a lato. Capovolgimento di fronte con Frontuto: alto sulla traversa. Occasione ghiotta per Schettino al 17esimo: tiro ravvicinato in area, deviato in angolo da Orlandi. Rigore negato da Ciccarelli per l’Ebolitana al ventunesimo, per fallo di mano su azione di Tedesco.

Ebolitana ancora in avanti, sfiora la rete con Evacuo dopo 28 °di gioco. Due minuti dopo, tiro pericoloso di Cassata, palla parata a terra da Zotti. Sempre Cassata su punizione sfiora il vantaggio dopo 33° di gioco. Sulla ripartenza, al minuto 34, Vita in area non trova l’angolazione giusta, para Orlandi. Sessanta secondi ed Ebolitana vicina alla rete con Pesce: tiro a giro di poco alto. Ebolitana in vantaggio a due minuto dalla fine: cross di Cassata ed Evacuo spinge in rete da due metri. Il bomber non sbaglia, esultano i tifosi ebolitani. Dopo cinque minuti di recupero, termina la gara.

L’Ebolitana conquista tre punti preziosi sul difficile campo del Montemiletto.

Il tabellino

Montemiletto 0 – 1 Ebolitana calcio 1925

Montemiletto: Zotti, Frida, Kanteh, Pagliaccia, Costantino, Prevete, Vita( 40 st Sanyang), Schettino(29 st Miele), Cruz, Guglielmo( 47 st Pignatelli), Malano.

A disposizione: De Vanno, Ceparano, Miele, Canarino, Modano, Pignatelli, Sanyang, Siniscalchi, Di Napoli.

Allenatore: Francesco Sgambati

Ebolitana: Orlandi, Esposito, Giobbe(41 st Santonicola), Fernando (3 st Costantino), Corsaro, Pesce, Gaita, Di Mauro, Frontuto(47 st Altamura) , Tedesco(28 st Cassata), Simonetti( 1 st Evacuo).

A disposizione: Izzo, Campione, Costantino, Valentino, Altamura, Monaco N., Santonicola, Evacuo, Cassata.

Allenatore: Stefano Liquidato

Arnitro: Ciccarelli di Castellammare Di Stabia.

1°assistente: Ievolella di Benevento.

2° assistente: De Rosa di Castellammare Di Stabia.

Reti: 43 st Evacuo (E)

Note: 200 spettatori circa

Angoli: Montemiletto 1

Ebolitana 3

Ammoniti: 17 pt Schettino, 31 st Kanteh (M), 35 pt Tommasiello dirigente, 38 st Di Mauro, 45 st Costantino (E)

Recupero: 1 pt, 5 st