Buccino in festa per Antonetta Mangini: la cittadina compie 100 anni

La comunità di Buccino si stringe in festa per celebrare uno straordinario traguardo di longevità: la signora Antonetta Mangini ha compiuto 100 anni. Un secolo di vita che rappresenta una testimonianza storica per l’intero territorio salernitano, arricchendo la memoria collettiva del paese con un patrimonio inestimabile di ricordi ed esperienze.

Un secolo di storia e ricordi per la comunità di Buccino

Il raggiungimento dei cent’anni da parte della signora Antonetta è stato accolto con profonda emozione e partecipazione da parte di familiari, vicini di casa e istituzioni locali. Nel corso dei decenni, la sua vita si è intrecciata in modo indissolubile con l’evoluzione sociale e culturale del comune di Buccino, rendendola un punto di riferimento per le giovani generazioni e un simbolo di resilienza.

I festeggiamenti hanno visto la presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, che hanno voluto omaggiare la neo centenaria a nome dell’intera cittadinanza con una targa ricordo e un momento di condivisione affettuosa.

Il messaggio di auguri dell’Amministrazione comunale

In occasione dell’importante evento, l’Amministrazione comunale di Buccino ha espresso ufficialmente la propria vicinanza e gratitudine alla festeggiata, sottolineando il valore della sua presenza all’interno del tessuto cittadino.

“Un secolo di vita rappresenta un patrimonio prezioso di ricordi, esperienze e testimonianze, che si intrecciano con la storia della nostra comunità. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, rivolgiamo ad Antonetta i nostri più sentiti auguri per questo importante e speciale compleanno, con l’auspicio di continuare a festeggiare insieme tanti altri momenti di gioia e serenità.”

I festeggiamenti si sono conclusi con il tradizionale taglio della torta alla presenza dei familiari e degli amministratori locali, tra brindisi e affettuose manifestazioni di stima per un traguardo che illumina l’intera comunità volceiana.