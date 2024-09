Buccino conquista pass per gli ottavi di Coppa: battuto il Salernum Baronissi

Il Buccino Volcei archivia il girone di Coppa Italia con il 2-0 casalingo ai danni del Salernum Baronissi e si qualifica per gli ottavi di finale.

Gara condotta senza particolari patemi dagli uomini di mister Graziani, i quali hanno mantenuto il pallino del gioco per quasi tutta la partita e hanno saputo colpire nel momento opportuno con un gol per tempo.

Il match

A partire forte, però, è il Salernum, il quale va vicino al vantaggio dopo 4′ con il colpo di testa di Boffa a sfiorare il palo alla destra di Palladino su azione da corner.

Il Buccino reagisce con tre occasioni importanti: al 9′, Hefiane calcia debolmente su Farina a tu per tu con il portiere blueorange; al 12′, Volo colpisce il palo al termine di una splendida azione personale sulla destra; al 40′ Titarelli, da buona posizione, calcia alto dopo un bello scambio condotto in area con Guatieri ed Hefiane.

Al 41′, però, il muro eretto dal Salernum cade: apertura di Savastano sulla sinistra ad innescare Guatieri, tacco del numero 10 a premiare la sovrapposizione di Del Giudice che appoggia a centro-area ad Hefiane il più comodo degli 1-0.

Nella ripresa, il copione del match non cambia e i rossoneri vanno vicini al bersaglio grosso con una conclusione di Buono da buona posizione terminata alta, un tentativo di Volo sul primo palo respinto da Farina e un diagonale di Guatieri a tu per tu con il portiere fuori di pochissimo. La risposta del Baronissi è tutta su un destro dal limite di Grieco ben disinnescato da Palladino.

Il colpo di grazia arriverà all’81’: Hefiane ruba palla a Casillo e lancia a rete Laplace, il quale piazza imparabilmente il pallone sotto la traversa per il 2-0 finale che vale la qualificazione.

Tabellino

Buccino Volcei: Palladino, Savastano, Del Giudice (dal 59′ Laplace), Dellacasa, Cirone (dall’88’ Iancu), De Vasconcelos, Volo, Titarelli (dall’82’ Ciccone), Hefiane, Guatieri (dall’82’ Rovezzi), Buono (dal 59′ Petrozzino). A disp.: Isernia, Pierce, Iasevoli, Di Mauro. Allenatore: Carlo Graziani.

Salernum Baronissi: Farina, Califano, Cardillo, Fortunato, Itri (dal 59′ Boussaada), Casillo, Basile, Senatore (dal 66′ Salerno), Boffa (dal 76′ De Maio), Grieco, Coppola. A disposizione: Boi, Sirico, De Marco, Chiavazzo, Somma, Trimarco. Allenatore: Vincenzo Polverino

Marcatori: 41′ Hefiane, 81′ Laplace (B)

Arbitro: sig. Giorgio Guarino – Avellino

Assistente Arbitro 1: Lelio Petruzziello – Avellino

Assistente Arbitro 2: Salvatore Forgione – Avellino.

Ammoniti: Boussaada (S).