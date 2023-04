Bretella Agropoli – Eboli, Sansone: “Chi non è favorevole non si rende conto di cosa sta per nascere”

Si mostrano favorevoli per la realizzazione della bretella Eboli-Agropoli i sindaci dei comuni di Agropoli, Castellabate e Vallo della Lucania, quest’ultimo critico verso i colleghi sindaci dei territori a sud della provincia di Salerno per l’assenza all’importante appuntamento.

Le parole dei sindaci

“Riteniamo l’infrastruttura importante, anzi direi fondamentale, per lo sviluppo socio-economico e turistico del nostro territorio e dell’intero Cilento”. E’ il commento del primo cittadino Roberto Mutalipassi in merito alla costruzione della Bretella Eboli – Agropoli

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha sottolineato invece l’importanza del progetto per il turismo della zona: “La mancanza di collegamenti diretti con l’accesso alla rete autostradale costringe i nostri turisti a viaggiare per ore anche per semplici spostamenti”.

Il progetto

Si tratta di un progetto che individua tre soluzioni alternative che prevedono la realizzazione di una nuova strada che colleghi l’autostrada A2 con Agropoli. La lunghezza complessiva è di circa 35 km di cui quasi 25 Km prevedono una doppia carreggiata ciascuna con due corsie per senso di marcia, gli ultimi 10 Km invece prevedono un’unica carreggiata con una corsia per senso di marcia.

Le scelte per la definizione del tracciato hanno tenuto in considerazione le seguenti esigenze: la necessità di una nuova strada con un elevato il livello di servizio, il decongestionamento delle strade esistenti, il miglioramento della sicurezza stradale, il contenimento di consumo di suolo, la necessità di conciliare l’andamento e le dimensioni della strada con le norme ministeriali che regolano la geometria della strada come l’ampiezza delle curve, la pendenza, l’ampiezza della visibilità per garantire l’arresto dei veicoli in emergenza, con le caratteristiche ambientali e geomorfologiche del territorio.

L’obiettivo è di decongestionare e velocizzare i collegamenti dell’area, favorendo l’accessibilità alla zona costiera, all’area archeologica di Paestum e migliorando la viabilità locale interessata

Il calendario dei prossimi incontri

Il calendario degli incontri proseguirà poi con altri quattro appuntamenti ad Altavilla Silentina, Albanella, Eboli e Capaccio Paestum, durante i quali sarà possibile approfondire il progetto assieme ai cittadini e agli Enti interessati, con la possibilità di intervenire, anche offrendo contributi ed osservazioni.