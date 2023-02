Bretella Agropoli – Eboli, Mutalipassi sta con Alfieri: «opportunità per decollo del Cilento»

Si continua a parlare della bretella Agropoli – Eboli, un’arteria stradale strategica che garantirebbe collegamenti veloci da e per il Cilento, bypassando la SS18. Sul caso ha voluto dire la sua anche il sindaco agropolese, Roberto Mutalipassi.

Il pensiero del sindaco di Agropoli

L’amministrazione comunale ha espresso un convinto si al progetto, attraverso una delibera di giunta

Il collegamento stradale veloce tra l’autostrada A2 “del Mediterraneo” e la variante alla SS 18 è infatti un’opera fondamentale per oltre 80 comuni e per i cittadini residenti che ne beneficeranno. Una infrastruttura grazie alla quale diminuiranno i tempi utili per raggiungere luoghi di lavoro, uffici centrali, strutture

sanitarie ed ospedaliere, e dunque contribuirà a migliorare la qualità della vita delle comunità e al tempo stesso fornirà un’importante spinta al turismo a sud di Salerno.

L’importanza della bretella Agropoli – Eboli

Per la giunta comunale agropolese l’arteria è strategica e garantirà la risoluzione dei disagi notevoli che oggi sussistono:

Oggi per raggiungere Agropoli da Battipaglia e viceversa, ci si impiega fino a 3 ore nel periodo estivo e nei fine settimana. Uno stato di cose che vede una vasta area a sud di Salerno, che vanta ben due Patrimoni UNESCO, il secondo Parco Nazionale per estensione in Italia ed una costa blasonata con bandiere blu, fortemente penalizzata. Ma pensiamo invece a quanto potrebbe migliorare la situazione con un collegamento rapido su gomma.

Il primo cittadino poi conclude

Da sempre il Mezzogiorno rivendica infrastrutture e servizi necessari ad innovare e modernizzare i territori, uscendo da quella fragilità socio-economica dovuta, in gran parte, al gap infrastrutturale in termini di opere per la mobilità. Ora quell’opportunità è arrivata. Sfruttiamola!

Nei giorni scorsi anche i comuni di Prignano Cilento e Rutino avevano approvato il medesimo provvedimento.