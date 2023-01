Borsa di studio «Antonio Bamonte»: tutto pronto ad Ottati per premiare i giovani studenti

Ad Ottati ritorna, dopo più di dieci anni, la borsa di Studio Antonio Bamonte. Un contributo economico per sostenerne le spese sarà offerto dalla BCC Buccino Comuni Cilentani, che gestisce la tesoreria del comune.

La dichiarazione

«Ringrazio il presidente Lucio Alfieri e l’intero direttivo per aver accolto e quindi deliberato il contributo economico che andrà a cofinanziare le otto borse di studio riservate ad un alunno per ogni classe delle scuole elementari di Corleto Monforte e delle scuole medie di Sant’Angelo a Fasanella, frequentate anche dai bambini di Ottati, che saranno premiati in una cerimonia che si terrà a Maggio» ha affermato il primo cittadino, Elio Guadagno.

L’evento

La manifestazione rappresenterà, per i giovanissimi studenti del territorio, un momento di creatività, di confronto e di crescita. Gli studenti potranno esprimersi con pensieri scritti e attraverso dei disegno con a tema un argomento individuato dalla scuola.

«Ringrazio anche l’Istituto Comprensivo Serre-Castelcivita, nella persona della dirigente scolastica, Dorotea Odato per aver favorito tale proposta» ha concluso Guadagno ricordando che il ripristino della borsa di studio era un punto del programma elettorale dell’amministrazione da lui guidata.