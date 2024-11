Borghi Salute e Benessere: un progetto per creare una rete tra borghi del Cilento

Creare una rete territoriale tra i borghi della regione Campania per valorizzare i territori interni, promuovendo il loro patrimonio storico-culturale ma anche un modello di turismo improntato su stili di vita salutari.

Tutto questo è “Borghi Salute e Benessere”: un progetto che punta alla creazione di un imponente network di borghi campani che elaboreranno, in forma aggregata, una serie di attività fondamentali per la crescita economica e la visibilità del territorio. Attraverso la costituzione di un modello di Albergo Diffuso e di una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio.

L’incontro

Un progetto di sviluppo e di ripartenza del quale si discuterà martedì 6 Novembre a partire dalle ore 18:30 presso il “Convento di San Francesco” a Policastro Bussentino.

Un incontro – dibattito che si svilupperà attraverso una tavola rotonda che vedrà la presenza di esperti dei settori interessati, tecnici e rappresentanti istituzionali.

Ad aprire i lavori sarà il Sindaco del Comune di Santa Marina (comune capofila del progetto) Giovanni Fortunato. Subito dopo si entrerà nel vivo dell’incontro con la presentazione del progetto “Borghi Salute e Benessere” ad opera della coordinatrice la dottoressa Antonietta Siervo, per poi passare alla responsabile del settore dedicato alla Comunità energetica l’ingegnere Nunzia Casale e l’architetto Giacomo Scandizzo – delegato al settore per la costituzione di un Albergo Diffuso. Un incontro che proseguirà con l’intervento dei Sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto: Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Rofrano, Santa Marina e Vibonati.

Al termine seguirà una fase di confronto e dialogo con i partecipanti all’incontro.