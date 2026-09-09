Cronaca

Blitz della Polizia Municipale: auto rubata a Matinella ritrovata a Eboli

Controlli a Eboli: la Polizia Municipale individua un'auto rubata a Matinella e la restituisce al proprietario. Presidio rafforzato a Santa Cecilia

Di: Antonio Elia
Blitz della Polizia Municipale: auto rubata a Matinella ritrovata a Eboli

Presidio costante del territorio, attenzione alle frazioni e contrasto all’illegalità: prosegue senza sosta l’attività di controllo capillare condotta dal Comando di Polizia Municipale di Eboli, guidato dal comandante Daniele De Sanctis.

Nel corso della mattinata di oggi, una pattuglia impegnata nel monitoraggio della frazione di Santa Cecilia ha individuato un’automobile sospetta parcheggiata sul ciglio della strada. Gli agenti hanno quindi eseguito le opportune verifiche tramite la banca dati, accertando che il veicolo risultava rubato lo scorso 1° settembre a Matinella.

La restituzione al proprietario e il presidio delle frazioni

Dopo aver accertato il furto, gli agenti hanno avviato tempestivamente le procedure previste. Una volta completate le formalità burocratiche di rito, la Polizia Municipale ha contattato il legittimo proprietario, consentendo così la rapida riconsegna dell’automobile.

L’operazione testimonia l’impegno della Polizia Municipale nel controllo della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati sul territorio comunale. L’attenzione resta alta specialmente nelle aree periferiche, nelle frazioni e nelle zone di confine, dove la presenza costante delle forze dell’ordine rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la comunità di Eboli.

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