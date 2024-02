Blitz antidroga ad Agropoli: i dettagli dell’operazione. Accertato anche episodio di estorsione

Emergono ulteriori dettagli sull’operazione condotta questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, con il supporto del Comando Provinciale di Salerno e del Nucleo Cinofili di Sarno. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura della Repubblica . L’ordinanza ha disposto la custodia cautelare in carcere per 3 persone e il divieto di dimora per altre 3, tutte indagate a vario titolo per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

Le indagini

Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Agropoli, hanno permesso di accertare l’esistenza di una rete di spaccio di cocaina che operava nei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Capaccio, Roccadaspide e Torchiara.

Il blitz

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati un cospicuo quantitativo di cocaina e denaro contante. Inoltre, 6 persone sono state segnalate alla Prefettura di Salerno quali assuntori di droga.

Un arresto per estorsione

Durante le indagini è stato anche accertato un episodio di estorsione, mediante violenza e minaccia, compiuto da uno degli indagati per recuperare somme di denaro dovutegli per pregresse cessioni di stupefacenti.

Soddisfazione del Procuratore

Gli investigatori hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, che ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio che operava in un territorio particolarmente sensibile.