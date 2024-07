Blitz ad Agnone Cilento contro le occupazioni abusive: sequestrati 171 lettini e 87 ombrelloni

Si è conclusa nella settimana scorsa una complessa attività di controllo in località Agnone, Comune di Montecorice (SA), finalizzata a verificare la sussistenza di eventuali occupazioni abusive di pubblico demanio marittimo, con particolare riferimento agli insistenti stabilimenti balneari.

In particolare l’operazione aveva come primario obiettivo quello di verificare se tutti gli aggiudicatari del bando di assegnazione temporanea di licenze concessorie con finalità turistico ricreative emesso dal Comune di Montecorice, rispettassero il lotto di pertinenza in termini di occupazione di arenile.

La predetta attività di controllo è stata posta in essere congiuntamente dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Acciaroli, opportunamente coadiuvato da personale tecnico del Comune di Montecorice e della dipendente Polizia Municipale. L’attività si è conclusa con il sequestro di n° 171 lettini ed 87 ombrelloni, con discendente restituzione alla libera fruizione di 500 mq di tratti di arenile e deferimento alla competente Autorità Giudiziaria di n°7 persone.

La citata attività di polizia giudiziaria si inquadra nella costante attività di controllo in essere posta del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo lungo la costa, con sottrazione indebita di vaste aree di litorale alla pubblica fruizione da parte degli avventori.