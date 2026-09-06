Bivio di Acquavella cardioprotetto: installato un defibrillatore

Al Bivio di Acquavella è stato installato un defibrillatore (DAE) all’esterno della Parafarmacia. L’iniziativa è stata possibile grazie alla donazione della dott.ssa Anna Tortora della Corte, titolare della Farmacia di Acquavella e della Parafarmacia al Bivio di Acquavella.

Un gesto concreto per la comunità

“Il defibrillatore si trova in un punto facilmente accessibile, affinché possa essere utilizzato, da tutti, in caso di necessità, per prestare un primo e tempestivo soccorso. Un’iniziativa concreta di prevenzione, sicurezza e tutela della vita, messa a disposizione per l’ intera comunità”.

Un impegno che continua

Questa azione si aggiunge a quella già compiuta nel 2021, quando la dott.ssa Tortora della Corte rese anche la frazione di Acquavella “cardioprotetta”.