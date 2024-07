Bilancio positivo per la stagione agonistica del Karate Poseidon

Sta per volgere al termine la stagione 2023-2024 anche per il Karate Poseidon del Maestro Ferdinando Polito.

Un annata davvero intensa e proficua per il Dojo capaccese che ha fatto centro con diversi risultati significativi e iniziative non solamente sportive per tutto il territorio.

L’ultimo in ordine di tempo il passaggio degli atleti da cintura gialla a cintura marrone, l’ultimo scalino prima della prestigiosa cintura nera.

Ai nostri microfoni Polito traccia un bilancio finale e ci parla dei prossimi obiettivi.