Bianco Tanagro è alle porte: dal 25 aprile due week-end per celebrare il carciofo bianco del Tanagro

Due lunghi ed intensi fine settimana per festeggiare al meglio un prodotto identitario dalle straordinarie proprietà organolettiche e nutrizionali. Torna nel borgo di Auletta (SA), nella valle del Tanagro, l’atteso appuntamento con il festival dedicato al carciofo bianco.

La tredicesima edizione

Giunto alla sua tredicesima edizione, Bianco Tanagro è ormai una istituzione tra gli eventi a tema food in Campania, grazie all’impegno e alla dedizione della Pro Loco di Auletta, presieduta da Giuseppe Lupo.

Da venerdì 25 a domenica 27 aprile e da giovedì 1° maggio a domenica 4 maggio un ricchissimo programma si dipanerà lungo le strade del paese, in quello che è un evento che coinvolge l’intera cittadina ed i suoi abitanti.

Centrale l’area ristoro in cui sarà possibile degustare decine di piatti a base di carciofo bianco preparati dagli stessi agricoltori che lo coltivano, i quali quest’anno potranno essere votati al fine di assegnare il Premio Forchetta Verde, che andrà al miglior piatto di questa edizione. Alla giuria popolare si affiancherà la giuria di esperti, composta da alcuni Ambasciatori del carciofo bianco nominati nel corso degli anni. Dalla pasta al risotto, passando per le pizze rustiche e il carciofo ripieno, Bianco Tanagro consente di fare un percorso degustativo senza eguali e di grande qualità.

Immancabili ormai alcuni dei pilastri dell’evento, come il mercatino di prodotti tipici locali e del centro Sud Italia di Gusto Italia, il Bianco Festival a cui hanno aderito molti artisti di strada che proporranno numerose esibizioni ogni giorno, gli spettacoli di musica folk e tradizionale, i laboratori ed i concorsi artistici, le visite guidate alle chiese di Auletta ed innumerevoli appuntamenti tra arte e cultura.

Il Carciofo d’oro 2025

A ricevere il Carciofo d’Oro 2025, premio che ogni anno viene assegnato a una personalità del mondo della cultura o dello spettacolo che si è distinta per l’attenzione al territorio e al mondo rurale, sarà la nota conduttrice Adriana Volpe, la quale presiederà anche all’inaugurazione ufficiale prevista per il 25 aprile, alle ore 11. Hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, tra gli altri, il poeta Franco Arminio, il conduttore Giuseppe Calabrese, il pasticcere Giuseppe Manilia e il giornalista Rino Genovese.

Nel corso delle serate sarà possibile assistere agli show cooking, condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti, in cui protagoniste saranno alcune Pro Loco del territorio con le proprie tipicità, ma anche i neo ambasciatori del carciofo bianco: gli chef Clemente Gaeta e Pascal Sfara, il pizzaiolo Daniele De Caro e il pizza chef Carmelo Vignes.

Le dichiarazioni

“Ogni anno un’emozione, ogni anno lo sforzo di unire le attività e i desideri di una squadra rodata che in nome del territorio ha dato vita ad un evento che celebra il carciofo bianco ma anche la voglia di non abbandonare il nostro paese. Lo amiamo e, anche grazie a questa attività, stiamo dando una nuova spinta alla sua economia. Auletta, assieme a tutta la valle del Tanagro, sta rinascendo assieme al carciofo bianco e continueremo a lavorare in questa direzione. Una rinascita che è visibile anche passeggiando per le sue strade, quest’anno inaugureremo un nuovo murales e continueremo con installazioni artistiche confermando la volontà di interagire costantemente con il mondo dell’arte e della cultura”, commenta il presidente Giuseppe Lupo.

Ad anticipare l’iniziativa, dal 14 al 22 aprile sarà possibile degustare il carciofo bianco all’interno di una serie di attività che aderiranno alla Bio Settimana Gastronomica del carciofo bianco, dove ci saranno menù dedicati al guerriero dal cuore tenero. Gli aggiornamenti sugli indirizzi ed i menù sarà possibile trovarli sulla pagina Facebook dell’evento: Bianco Tanagro.

Molte le attività rivolte ai più piccoli, tra giochi antichi e spettacoli dedicati, ma anche gli appuntamenti con approfondimenti legati al mondo dell’agricoltura e della ricerca. Ne è un esempio il convegno dedicato alla Rete dei carciofi campani, realizzato in concerto con Rosa Pepe del CREA di Pontecagnano, a cui parteciperanno diversi esperti del settore, in programma sabato 26 aprile, alle ore 11.