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Benvenuto al Diciv: l’università degli studi di Salerno accoglie le matricole

Lunedì 28 settembre 2026 il Diciv dell'Università di Salerno accoglie le matricole con presentazioni, laboratori e iniziative dedicate ai nuovi studenti.

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Benvenuto al Diciv: l’università degli studi di Salerno accoglie le matricole

Lunedì 28 settembre 2026 il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno apre le porte alle nuove leve universitarie. L’evento rappresenta il momento inaugurale per i giovani iscritti, chiamati a prendere parte a un’esperienza immersiva a stretto contatto con docenti, ricercatori e realtà associative del campus.

Il messaggio del direttore Luciano Feo per i nuovi studenti

In occasione dell’avvio delle lezioni, il direttore del dipartimento Luciano Feo ha rivolto un incoraggiamento ufficiale agli iscritti. «L’inizio del percorso universitario segna una delle tappe più significative della vita. Si apre un cammino che richiederà impegno, passione, curiosità e determinazione, ma che offrirà straordinarie opportunità di crescita personale, culturale e professionale», ha dichiarato il direttore.

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Il docente ha voluto inoltre rimarcare il valore della comunità accademica: «Entrare a far parte dell’Università significa molto più che frequentare lezioni e sostenere esami. Significa entrare in una comunità di studio, di ricerca e di confronto, nella quale ciascuno è chiamato a contribuire con il proprio impegno e le proprie idee».

Il programma della giornata inaugurale e l’offerta formativa

Le attività prenderanno il via alle ore 14 con i saluti istituzionali affidati ai vertici dipartimentali, ai referenti della didattica, del placement, della terza missione, dell’orientamento e all’associazione StudentIngegneria. Durante l’incontro verranno illustrati i percorsi formativi attivi, tra cui le lauree triennali e magistrali in ingegneria civile e in ingegneria civile per l’ambiente e il territorio, il corso magistrale a ciclo unico in ingegneria edile-architettura e il corso professionalizzante in tecniche per l’edilizia e il territorio.

Alle ore 15, nell’atrio di ingegneria, i riflettori si accenderanno sulla mostra E.X.P.L.O.R.E DICIV. Questa esposizione permetterà agli studenti di esplorare i laboratori dipartimentali, scoprire i progetti di ricerca internazionali e comprendere le strategie di trasferimento tecnologico mirate a connettere il mondo accademico con il tessuto industriale. A chiudere il pomeriggio, alle ore 16 in Piazza delle Costruzioni, è previsto un aperitivo conviviale per festeggiare l’inizio dell’anno accademico.

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