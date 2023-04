Beni demaniali di Acquavella, ultime ore per votare il rinnovo delle cariche amministrative: le percentuali di voto

Mancano poco meno di 3 ore alla chiusura dei seggi dove si possono esprimere le intenzioni di voto per il rinnovo delle cariche del comitato per l’amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione Acquavella di Casal Velino. Alle 22 scatta la chiusura dei seggi che, per quest’anno, considerato l’abbattimento dell’edificio scolastico del Bivio d’Acquavella, per programmata ricostruzione, ha previsto il trasloco del seggio n° 4 all’interno della scuola della frazione Verduzio.

L’affluenza.

Alle ore 14 l’affluenza si era mantenuta abbastanza contenuta, facendo registrare un 20% presso il seggio Bivio- Verduzio, del 30% in quello n° 3 di Acquavella. Nel pomeriggio, un incremento che alle 19 ha portato le percentuali di afflusso ai seggi del 43% (Verduzio e Bivio) del 49% ad Acquavella.

Le liste

Lista “ Arcobaleno Crescita e Futuro” :CammarotaAdelmo,Chiera Mirko,De Bellis Marco,Falivene Andrea.

Lista “La Rondine Candidati che Uniscono”:Feo Giuseppe,Gentile Angelo,Scola Antonio,Tomasco Francesco.

Lo spoglio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi, prevista alle ore 22.