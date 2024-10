Bellosguardo, l’informazione corre su WhatsApp: l’ente attiva un canale per informare i cittadini

Il Comune di Bellosguardo, guidato dal sindaco Giuseppe Parente, ha attivato un gruppo WhatsApp con lo scopo di migliorare la comunicazione e garantire un’informazione tempestiva. La chat istantanea permetterà all’ente di inviare avvisi e aggiornamenti in tempo reale.

Ecco come funziona

Il gruppo è esclusivamente informativo e non prevede discussioni tra i partecipanti, ma sarà utilizzato solo per comunicazioni ufficiali del Comune. Per essere aggiunti al gruppo, ci si potrà rivolgere agli amministratori comunali, ai dipendenti del Comune o inviare una richiesta tramite gli altri canali social dell’ente.

Il servizio sarà assolutamente gratuito e tutti i cittadini potranno iscrivere il loro numero per ricevere ogni comunicazione utile.