Bellosguardo lancia Silenzio: il progetto triennale per le aree interne

Bellosguardo punta con decisione sulle aree interne del Cilento attraverso un programma culturale di lungo periodo. L’amministrazione comunale ha presentato “SILENZIO – Verso una coreografia del paesaggio”, un’iniziativa triennale che si sviluppa da settembre 2026 a settembre 2029. Il progetto intende trasformare il borgo in un polo di produzione culturale continuativo, superando la logica dei grandi eventi estivi per puntare sulla riflessione legata al paesaggio e sul coinvolgimento diretto della comunità.

Un programma di residenze artistiche per le aree interne

Il piano si fonda su periodi di residenza creativa dedicati a scrittori, artisti, fotografi e ricercatori. Gli ospiti vivranno a Bellosguardo per elaborare interventi culturali, installazioni e opere destinate a integrarsi nel patrimonio materiale e immateriale del territorio. La co-progettazione con i residenti rappresenta il pilastro di un percorso volto a generare un archivio diffuso di opere e riflessioni sul paesaggio locale.

Come sottolineano gli ideatori del progetto, l’intento è duplice:

Vorremmo che a Bellosguardo si generasse un pensiero condiviso come valore culturale con la sua cittadinanza e con i suoi visitatori. Vorremmo suggerire che in quel nome affascinante c’è una dichiarazione di intenti, per chi lo vive ma anche per chi lo attraversa per caso o ci viene apposta. Vorremmo che la bellezza ci stesse sempre accanto e fare in modo che la gente abbia voglia di tornare anche solo per una passeggiata nei pensieri generati dal SILENZIO.

Il calendario dell’avvio ufficiale

L’inaugurazione del programma è fissata per venerdì 25 settembre 2026 alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare con la prima fase di co-progettazione aperta alla comunità. Sabato 26 settembre alle ore 22:00 Piazza Morrone ospiterà il concerto di Dada’, cantautrice nota per la sua fusione tra cantautorato napoletano ed elettronica, che nell’estate del 2025 ha aperto i live italiani dei Massive Attack. Domenica 27 settembre alle ore 10:30, sempre nell’Aula Consiliare, si terrà la presentazione ufficiale delle attività aperte alla cittadinanza.

La tradizione culturale di Bellosguardo

La nuova programmazione si inserisce in una lunga tradizione di vivacità culturale che negli ultimi cinquant’anni ha caratterizzato il comune cilentano. Dalla Sagra dell’Uva degli anni Settanta alle Feste dell’Unità degli anni Ottanta, passando per il festival “Esponi & Sovverti” dell’associazione New Forms e le recenti iniziative legate a ruralità ed enogastronomia, Bellosguardo ha storicamente utilizzato la cultura come leva di coesione sociale e sviluppo locale.