Bellosguardo, troppi cinghiali: selecontrollori pronti all’abbattimento

Risalgono ai giorni scorsi le segnalazioni di branchi di cinghiali avvistati nel cuore del centro urbano di Bellosguardo. Una situazione che spaventa e preoccupa i cittadini, allarmati dall’eventualità di ritrovarseli dinanzi alle proprie case o dalla possibilità che gli animali attraversino, come è già capitato, improvvisamente la strada mentre passano auto e altri mezzi di trasporto mettendo a rischio l’incolumità delle persone. Proprio con lo scopo di contenere e prevenire i rischi connessi alla presenza dei cinghiali nel territorio, il comune di Bellosguardo, guidato dal sindaco Giuseppe Parente, dopo aver vagliato le tante segnalazioni pervenute all’ufficio della Polizia Municipale, ha fatto sapere ai cittadini che, con decorrenza immediata, al fine di limitare la presenza degli ungulati selvatici nel comune per ragioni di sicurezza, nelle ore serali, i selecontrollori procederanno all’abbattimento di tutti gli esemplari avvistati.

Un tema molto discusso sul territorio

La forte presenza di cinghiali, specie nei comuni dell’entroterra cilentano, è un tema tanto discusso da parte degli amministratori e dei rappresentanti della politica locale anche per il forte rischio che i branchi di ungulati rappresentano per la produzione agricola.

L’incontro in Regione

Proprio mattina Vincenzo Luciano, presidente dell’UNCEM Campania e amministratore comunale di Aquara, ha portato l’argomento all’attenzione dell’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, mentre il 19 settembre, gli amministratori di alcuni comuni delle aree interne del Cilento incontreranno i cittadini ad Aquara per accordarsi sulle azioni da intraprendere per contenere in maniera efficace il problema.