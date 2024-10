Bellizzi: spari ad un 43enne, tre persone

Nelle prime ore di oggi, la Polizia di Stato di Salerno, attraverso investigatori della locale Squadra Mobile, con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, di Unità Cinofile e di personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP dal Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre soggetti, legati tra loro da vincoli familiari, per i reati di lesioni aggravate in concorso, detenzione e porto abusivo di armi in concorso e ricettazione.

La ricostruzione

I fatti che hanno condotto all’emissione dei provvedimenti cautelari risalgono al pomeriggio dello scorso 11 agosto, allorquando, in Bellizzi alla via Roma, veniva attinto da un colpo di arma da fuoco alla gamba un uomo di 43 anni.

Secondo la ricostruzione accusatoria, allo stato confermata dal GIP, è emerso che alle ore 15.00 circa, due degli indagati giungevano a bordo di un’auto nei pressi del luogo ove si trovava seduta la vittima. Scesi dall’auto, uno dei due lo feriva attingendolo con un colpo di pistola mentre l’altro brandiva una mazza da baseball.

In tale contesto il terzo complice, ideatore dell’agguato, fungeva da palo.