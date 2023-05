Beach soccer giovanile: via alla seconda stagione. Sono cilentani i campioni uscenti

Alla vigilia dell’arrivo ufficiale dell’estate 2023, e con essa delle prime giornate al mare, riparte l’attività giovanile di Beach Soccer, il calcio giocato sulle spiagge che, ormai da un decennio, si è conquistato un ruolo da protagonista tra gli sport estivi. Da questo weekend, semaforo verde per la fase regionale dei tornei Under 15 (classi 2008, 2009 e 2010) e Under 17 (classi 2006 e 2007) che hanno già praticamente raddoppiato la base di partecipanti: dai circa 720 del 2022 ai circa 1.300 del 2023.

Il torneo

Ma non sono solo i numeri dei partecipanti a far comprendere come la seconda stagione del beach soccer giovanile stia convincendo club dilettantistici e giovanili ad avvicinarsi a questo nuovo tipo di attività calcistica. Ci sono diverse ragioni che rendono questa disciplina attraente: le 3 fasi del torneo (regionale, interregionale e finale nazionale); le 13 location in 9 diverse regioni che ospitano le gare (4 nel Lazio, 2 in Sicilia); e la “prima volta” dei tornei femminili Under 15 e 17, che si svolgono in 4 delle 13 location che ospitano anche i tornei maschili.

Il regolamento

Nei due tornei Under 15 e Under 17 maschili, le vincenti di ciascun torneo svolto nelle 13 sedi regionali accederanno alla Fase Interregionale. Questa fase si svolgerà attraverso triangolari o quadrangolari, tra Ostia, San Benedetto del Tronto, Marina di Romea e Catania. Le squadre qualificate saranno suddivise nelle 4 località in base a criteri geografici. Le prime classificate di ciascun raggruppamento avranno accesso alle Final Four Beach Soccer Under 15 e Under 17 presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia il 22 e 23 luglio.

Nell’edizione precedente si sono imposte la Polisportiva Santa Maria nella categoria Under 18, che quest’anno diventa Under 17, e la Polisportiva Cilento Accademy nella categoria Under 15.

Le gare

Le sedi delle fasi regionali sono le seguenti: