Battipagliese, pari con il Victoria Marra. Panchina a rischio?

Nel turno infrasettimanale, valevole per la nona giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese pareggia per 1 a 1 al “Vitiello” di Scafati contro il Victoria Marra.

Il match

Prima frazione di gioco a chiara marca scafatese con due traverse colpite dai calciatori di casa che stordiscono la squadra bianconera che, tuttavia, impatta bene nel secondo tempo cominciando a macinare gioco e mettendo in difficoltà l’avversario.

Al primo affondo, però, siamo al 17’ il direttore di gara fischia un calcio di rigore al Victoria Marra che Chiacchio realizza.

La reazione della Battipagliese è veemente fino ad arrivare al gol del definitivo pari con Spagnuolo al minuto 40 direttamente da calcio d’angolo. Nel mezzo gli uomini di Calabrese protestano vivamente per un calcio di rigore non fischiato dal direttore di gara e sembrato ai più solare.

Nei nove minuti di recupero è bagarre con il l’arbitro che espelle due calciatori del Victoria Marra (Di Sarno e Casillo) e il capitano della Battipagliese (Ripa).

Intanto voci insistenti da Battipaglia parlano di un contatto tra le zebrette e Gigi Squillante che ha già allenato i bianconeri in passato. Per ora si tratta soltanto di rumors che confermano coinvolgerebbero anche un altro ex bianconero: l’agropolese Carmelo Condemi.