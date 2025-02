Battipagliese: cinquina al Victoria Marra

Nella ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria superando il Victoria Marra con il punteggio finale di cinque ad uno e scavalca l’Heraclea rimanendo in scia della battistrada Castel San Giorgio.

La partita

Partita agevole per le zebrette, risultato alla mano, già sbloccata dopo due giri di lancette: Tedesco inventa per Ripa che riceve palla in area e con delizioso pallonetto supera Solombrino. Al 25’ il capitano della Battipagliese si ripete: punizione tagliata di Formicola e colpo di testa sul secondo palo alle spalle della difesa ospite su cui nulla può l’estremo difensore avversario.

Il Victoria Marra è alle corde e Ripa ha un altro paio di occasioni prima della fine del tempo ma la difesa scafatese si oppone alla bene e meglio. Ad inizio ripresa le zebrette calano il tris con Calvanese, abile a girarsi in area di rigore da attaccante navigato e a superare con il destro Solombrino.

Le zebrette, a risultato acquisito, hanno la pecca di rilassarsi troppo al punto di subire la rete della bandiera per un’indecisione di Magliano che si fa rubare palla a centrocampo da Giamminelli il quale si invola indisturbato verso la porta di Trapani e lo supera con un rasoterra. La gara comincia ad essere spezzettata ma senza ulteriori sussulti fino al 41’ quando Tedesco cala il poker su assist di Boglic. Tripletta personale per Ripa al 47’ ancora su imbeccata di Tedesco per il ventitreesimo centro stagionale del capitano della Battipagliese sempre più capocannoniere del girone.