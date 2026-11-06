Battipaglia stanzia 80mila euro per eventi culturali e feste locali

Il Comune di Battipaglia promuove una nuova misura economica finalizzata al sostegno dell’associazionismo e alla valorizzazione del territorio attraverso l’animazione culturale e sociale. L’Ente locale ha pubblicato un avviso pubblico che individua uno stanziamento complessivo di 80.000,00 euro destinato alla concessione di contributi ordinari, patrocini e vantaggi economici indiretti. Il fondo è pensato per incentivare la realizzazione di manifestazioni ad accesso libero nel corso dei tre principali appuntamenti festivi in programma tra la fine del 2026 e la prima metà del 2027.

Ripartizione dei fondi tra Natale, Carnevale e Pasquetta

L’investimento economico programmato dal Comune vede una suddivisione delle risorse pianificata per coprire tre momenti chiave per la comunità localizzata nell’area della Piana del Sele:

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Festività natalizie (8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027) : quota principale pari a 60.000,00 euro;

: quota principale pari a 60.000,00 euro; Carnevale (4 – 9 febbraio 2027) : plafond da 10.000,00 euro;

: plafond da 10.000,00 euro; Pasquetta (29 marzo 2027): riserva economica pari a 10.000,00 euro.

Le attività ammissibili dovranno riguardare settori quali musica, danza, teatro, cinema, spettacoli di strada o laboratori ludico-educativi rivolti ai bambini.

Beneficiari e massimali di contributo previsti

Il bando è riservato esclusivamente a realtà senza scopo di lucro, tra cui Enti del Terzo Settore, associazioni culturali e sportive dilettantistiche, parrocchie e cooperative sociali, che potranno presentare istanza in forma singola o mediante Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

Per quanto concerne l’entità dei finanziamenti concessi:

Il sostegno economico erogabile per ogni singola proposta non potrà superare l’80% della spesa complessiva a carico del soggetto organizzatore.

Il tetto massimo erogabile è fissato a 15.000,00 euro per i progetti presentati nella finestra natalizia.

La soglia massima è stabilita in 10.000,00 euro per ciascun evento relativo a Carnevale e Pasquetta.

A completamento della quota finanziaria, l’Amministrazione garantirà supporto logistico e operativo gratuito mediante la fornitura di strutture quali palchi e transenne, la copertura dei consumi elettrici per le manifestazioni autorizzate e il presidio da parte del personale della Polizia Municipale.

Modalità di presentazione delle istanze e scadenze

La trasmissione della documentazione richiesta dovrà avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata alla casella dell’Ente. Per consentire la corretta programmazione delle graduatorie, le scadenze per la consegna dei progetti variano in funzione del periodo scelto:

22 novembre 2026 per la sezione eventi natalizi;

per la sezione eventi natalizi; 12 gennaio 2027 per i programmi del Carnevale;

per i programmi del Carnevale; 1° marzo 2027 per le proposte legate alla Pasquetta.

La selezione dei progetti ammessi alla graduatoria sarà affidata a una Commissione tecnica incaricata di valutare l’originalità, la qualità e l’efficacia dell’impatto sul tessuto sociale e cittadino. Tutti i dettagli e la modulistica ufficiale sono scaricabili dall’albo pretorio sul portale istituzionale del Comune.