Battipaglia, SP 135: divelti i segnali di divieto di transito ai mezzi pesanti. La denuncia della sindaca Francese

«Ignoti hanno divelto i segnali di divieto di transito ai mezzi pesanti sistemati lungo la strada provinciale 135. È già scattata la denuncia per vandalismo e i segnali stradali saranno ripristinati. Nessuna posizione di dissenso può giustificare tale atto a danno di proprietà pubbliche».

L’ultimo episodio delinquenziale in ordine di tempo ha mandato su tutte le furie il primo cittadino di Battipaglia. E così Cecilia Francese non usa mezzi termini e accusa.

«Questi comportamenti irrispettosi non sono tollerati e faremo di tutto per sanzionare chi pensa di farla franca ricorrendo a tecniche illegali. L’Amministrazione Comunale – sottolinea la Sindaca – intende stigmatizzare e denunciare il grave atto intimidatorio avvenuto in queste ore».

Abbandonati sul ciglio della strada i paletti e i segnali che sono stati scardinati saranno ripristinati a partire dalle prossime ore per garantire le regole della circolazione lungo la SP 135.