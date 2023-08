Battipaglia, rinvenuto ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale

Sorpresa nel cantiere dell’ex Zuccherificio di Battipaglia, dove è in programma la realizzazione di un ambizioso progetto urbanistico. Ritrovato un ordigno bellico, presumibilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. A ritrovarlo gli operai che stanno attivamente lavorando al cantiere. Immediatamente attivate una serie di misure precauzionali. In particolare, le autorità locali hanno chiesto l’intervento di artificieri specializzati per valutare e gestire la situazione in modo adeguato.

Ricordi oscuri del passato: Ordigni Bellici a Battipaglia

Questo non è il primo incontro con ordigni bellici nella zona di Battipaglia. Nel 2019, un episodio simile aveva preoccupato la comunità locale. Una bomba, situata a poche centinaia di metri dal luogo dell’attuale ritrovamento, aveva costretto all’evacuazione di oltre 30mila persone. Questa operazione era stata necessaria per permettere agli esperti di disinnescare in sicurezza l’ordigno e prevenire potenziali catastrofi. L’evento aveva lasciato un’impronta indelebile nella memoria della città, sottolineando la persistenza di reperti bellici nascosti nel terreno.

Piani Futuri

Dovranno essere gli artificieri a valutare le modalità di esecuzione delle operazioni di brillamento e messa in sicurezza dell’area.