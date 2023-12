Battipaglia: prima edizione de “Il Giocattolo Sospeso” per un Natale solidale

L’iniziativa, ispirandosi alla tradizione del “Caffè Sospeso”, consentirà a tutti coloro che, nel periodo natalizio, acquistano un giocattolo per i propri cari, di comprarne un secondo da donare ai bambini appartenenti a famiglie meno abbienti. Non saranno oggetto di raccolta giocattoli usati, anche se in buone condizioni.

Ecco le info utili

La raccolta sarà curata dai Volontari del Servizio Civile e si svolgerà, presso il Salotto Comunale, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fino al prossimo 22 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Destinatari dell’iniziativa saranno, prioritariamente, i bambini appartenenti ai nuclei presi in carico dai Servizi Sociali e, successivamente, quelli segnalati da Parrocchie ed Associazioni.

“Vi invitiamo tutti a partecipare attivamente alla raccolta, condividendo la propria gioia per il Natale con i bambini meno fortunati, attraverso l’acquisto di un secondo giocattolo da donare in maniera del tutto anonima”, dicono i giovani del Forum che sono ideatori e fautori dell’iniziativa.