Battipaglia, Piano di Zona Ambito SA04 – 1: attivata l’assistenza specialistica a scuola

Un servizio essenziale per una offerta formativa rivolta a tutti. Il coordinamento istituzionale dei sindaci del Piano di Zona Ambito S04_1 ha dato il via libera per l’avvio delle attività di assistenza specialistica nelle scuole dei comuni di Battipaglia, Olevano Sul Tusciano e Bellizzi. La determina è stata pubblicata lo scorso 23 settembre e si è dato avvio alle comunicazioni alle scuole interessate e alle cooperative che gestiscono il servizio.

Le procedure per la gestione e l’organizzazione del servizio, grazie al lavoro dell’assessore alle Politiche Sociali Francesca Giugliano, sono iniziate a fine luglio e non sono mai state interrotte nel periodo estivo per garantire un avvio anticipato del servizio. «Siamo molto soddisfatti dell’avvio anticipato dell’assistenza specialistica nelle scuola – afferma la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, comune capofila -. Le ore destinate ad ogni singolo studente avente diritto non sono state diminuite e le risorse disponibili copriranno anche le ore che saranno disposte con i nuovi PEI che si andranno ad approvare nei prossimi mesi. È uno sforzo economico importante per tutti i comuni del Piano di Zona ma è necessario per garantire l’assistenza».

Le ore di assistenza sono state assegnate nel rispetto dei PEI (Piani Educativi Individualizzati) provvisori e delle diagnosi funzionali. Le risorse utili al periodo da gennaio a giugno 2025 saranno impegnate sulla base delle proposte che risulteranno dai nuovi PEI in corso di approvazione. Non diminuire le risorse previste per tale importante servizio era la precisa volontà dei sindaci del Piano di Zona, Cecilia Francese per Battipaglia, Mimmo Volpe per Bellizzi e Michele Ciliberti per Olevano sul Tusciano.