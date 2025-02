Battipaglia: l’amministrazione incontra i vertici della nuova AMSA, associazione degli ambulanti

Un incontro proficuo e volto a promuovere azioni concrete di collaborazione. L’assessore al Commercio del comune di Battipaglia Elia Frusciante, ha incontrato i vertici della nuova associazione degli ambulanti. La Amsa (Associazione Mercatino Sant’Anna) è composta dal Presidente Emidio Prisco e dal direttivo Paolo Prota, Vincenzo Trasi e Marco Merola.

«C’è stato un confronto sulle problematiche attuali del mercato -spiega l’assessore Frusciante-. Si è dialogato anche sulla sulla situazione del mercato coperto e si sono fatti dei progetti per il futuro tra cui un mercatino itinerante e la possibilità di istituire un farmer market con prodotti a chilometro zero. Si sottolinea come l’Amministrazione Francese è da sempre molto vicina alle esigenze degli operatori del mercato.

Il progetto di riqualificazione

Si è investito molto sia nell’attuale mercato, che è stato spostato in un’area attrezzata, per far sì che gli operatori possano svolgere loro attività nel migliore dei modi e anche per il futuro per il mercato coperto e i parcheggi interrati. Un grande progetto di riqualificazione urbana dell’intera area che cambierà il volto del quartiere e i cui lavoro sono già in fase avanzata».