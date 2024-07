Battipaglia, inaugurato il nuovo laboratorio veterinario Asl

È stato inaugurato a Belvedere il nuovo ambulatorio veterinario Asl in locali del Comune di Battipaglia. Alla cerimonia del taglio del nastro sono intervenuti la Sindaca Cecilia Francese, il responsabile UOSD4 veterinaria Luigi Morena, il dirigente Asl dott. Gabriele Quaranta, il consigliere regionale Andrea Volpe e il consigliere comunale Elio Vicinanza.

Un progetto molto apprezzato

locali che si trovano in via Monsignor Vicinanza, 30 – cooperativa Esperia, saranno operativi a partire dalle prossime ore e sono presidio medico sanitario per gli animali. Particolarmente apprezzata da parte della cittadinanza l’apertura dello sportello veterinario, progetto che è stato fortemente voluto e sostenuto dal consigliere comunale Elio Vicinanza.