“Battipaglia in arte” taglio del nastro per la manifestazione artistica culturale organizzata dalla Pro Loco Batti_la_paglia

Grande partecipazione per la manifestazione di apertura della mostra “Battipaglia in arte” organizzata dalla Pro Loco Batti_la_paglia alla presenza dell’assessore Antonio Fiorillo e del presidente della Pro Loco Raffaele Pascale.

La mostra

Presenti alla cerimonia anche gli alunni delle scuole che hanno aderito al primo concorso artistico.

La mostra degli elaborati artistici sarà visitabile e aperta al pubblico fino a domenica quando saranno proclamati i vincitori della tre sezioni in gara che ha coinvolto ragazzi tra gli 8 e i 19 anni.

La gara

I vincitori selezionati vedranno un 1°, 2° e 3° classificato per tutte e tre le categorie (8-11 anni, 12-15 anni, 16-19 anni), ed i premi loro assegnati saranno legati all’ambito artistico e adeguati alla fascia di età dei concorrenti. Inoltre, verranno erogate nove “borse di studio” dalla scuola di fumetto X21 Academy di Salerno per i concorrenti che si sono distinti per tecnica e resa delle opere all’interno del concorso, giungendo sul podio dei vincitori.

Entusiasmo e partecipazione rendono merito al progetto ideato dalla Pro Loco Batti_la_paglia con il presidente Raffaele Pascale e tutti i volontari.